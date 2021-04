Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 12 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 12 aprile 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, lunedì 12 aprile 2021.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 12 aprile 2021 - Marta sta arrivando a Milano. Beatrice l'ha chiamata allarmata per le condizioni di salute di Vittorio. Cosimo intanto continua a leggere e rileggere la lettera di Arturo. Il ragazzo vuole capire cosa suo padre avesse scoperto su Umberto. Intanto le Veneri festeggiano la vittoria di Rocco e tentano di avvicinare Nino a Dora. I capi scomparsi da Il Paradiso, rispuntano all'improvviso. Hanno però dei difetti che prima non avevano. Cosa è successo? Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 aprile 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 12 aprile 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 12 aprile - Franco ha una pista da seguire. Il Boschi è convinto che il responsabile dei sabotaggi sia Ernesto Gargiulo e si mette a indagare su di lui. Silvia e Michele, dopo essersi riavvicinati, potrebbero affrontare di nuovo alcuni problemi. Guido si rende conto che Speranza, la “nipotina” di Mariella, potrebbe costituire un vero e proprio problema. La ragazza è sin troppo seducente! Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 aprile 2021