Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 12 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 12 gennaio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 12 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 12 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 12 gennaio 2021 - dopo aver ritrovato la lettera, Gabriella ripensa alla storia con Salvatore e dice la sua prima bugia a Cosimo. Arturo Bergamini, dopo lo scontro avuto con Umberto sull'affare che stava per concludere con lui, inizia a indagare sulle sorti di Ravasi e riceve da Ludovica un'informazione che può tornargli utile, mentre Adelaide è preoccupata per le scelte del cognato. Armando, Pietro e Rocco sono sempre più entusiasti di formare una squadra ciclistica del Paradiso delle Signore. A Casa Conti arriva una telefonata dalla madre superiora del collegio di Serena che mette la famiglia in agitazione... Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 gennaio 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 12 gennaio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 12 gennaio 2021 - la nuova rivelazione di Leonardo sulla morte di Tommaso cambierà l'atteggiamento di Filippo nei suoi confronti? Clara mette Alberto davanti a un ultimatum: se si trasferirà nella nuova casa dovrà dimenticare lei e suo figlio. La convivenza tra Vittorio e Cerruti si preannuncia tutt'altro che tranquilla. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 gennaio 2021