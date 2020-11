Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 12 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 12 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 12 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 12 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 12 novembre 2020 - Cosimo chiede scusa a Gabriella per il litigio del giorno prima e manda alla Rossi un bel mazzo di fiori. La stilista è contenta ma comincia a capire di essersi messa nei guai. La ragazza riceve infatti un gran numero di richieste da parte delle socie del Circolo e rischia di rimanere indietro con il suo lavoro al Paradiso. Pietro non riesce proprio a mettere la testa a posto e Rocco finisce per rimetterci mentre Armando, ormai senza freni, invita Agnese al cinema. La sarta, sebbene titubante, accetta. I due, al rientro a casa, sembrano sul punto di lasciarsi andare ma qualcuno rovinerà il momento. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 12 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 12 novembre 2020 - Giulia deve far fronte a una vera e propria protesta scatenatasi contro la famiglia rom in attesa di assegnazione di domicilio. Intanto Rossella ha a che fare con una paziente molto familiare mentre Niko riceve una strana chiamata da Beatrice. La ragazza gli ha procurato un colloquio allo studio legale Leone. Bice e Cotugno sembrano aver passato la serata insieme e Mariella deve fare i conti con Salvatore, che potrebbe scoprire il coinvolgimento della sua amica. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

