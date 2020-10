Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 12 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 12 ottobre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, venerdì 9 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 12 ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 12 ottobre 2020 - Luciano è molto in ansia per l'uscita della nuova collezione del Paradiso e che Vittorio dovrà trovare pronta al suo rientro da New York. Anche Gabriella è molto preoccupata ma non tanto per il suo lavoro quanto per la festa di fidanzamento con Cosimo. Intanto Adelaide sa che dovrà affrontare le sue “amiche” del Circolo che hanno tutti gli occhi su di lei, in vista delle votazioni per il rinnovo della presidentessa del Circolo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 12 ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 12 ottobre 2020 - Serena ha deciso di rivelare a Filippo di essere incinta ma prima che lo possa fare, un evento imprevisto sconvolgerà i suoi piani. Intanto Silvia riceve una telefonata da Arianna, che le racconta quali sono i suoi progetti per il futuro. Marina ha scoperto che Roberto sta tramando contro di lei e i due hanno un duro confronto. Alla fine dello scontro Ferri reagisce alla sua solita maniera. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

