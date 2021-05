Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 10 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 10 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di lunedì 10 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 10 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - lunedì 10 maggio 2021 - Vittorio e Marta si sono finalmente riavvicinati ma il Conti ha un ripensamento. Riavere tra le braccia sua moglie sembra non essere bastato a sistemare le cose. Intanto la Guarnieri prende una decisione definitiva nei confronti di Dante mentre Cosimo, per riparare ai suoi errori, chiede scusa a Salvatore per come si è comportato al Circolo. Intanto Ludovica e Marcello passano gli ultimi momenti insieme. Il Barbieri deve fuggire da Milano e Armando e Salvo hanno preparato un piano per aiutarlo. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 10 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - lunedì 10 maggio 2021 - Alberto è ko! Il Palladini è stato licenziato da Barbara, stanca ormai di lui, ed è vessato dagli alimenti che deve a Clara. L'avvocato ha però un piano in mente e tenterà di metterlo in atto per riottenere il suo lavoro. Intanto Franco, dopo il confronto con Iodice, torna alla carica e riprende a tenere Pietro Abbate sotto stretta sorveglianza. Mariella e Guido invece tentano di fare in modo che Bice e Cerri facciano pace. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

