Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 10 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 10 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, mercoledì 10 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 10 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 10 febbraio 2021 - Pietro è pronto ad andare alla riscossa con Stefania. Il ragazzo, dopo aver chiesto consiglio a suo zio Vittorio, comincia a fare la corte alla Venere. Intanto al Paradiso si fa largo l'idea di chi vincerà il premio di San Valentino. Federico intercede a favore di Ludovica con suo padre Umberto mentre Salvatore, parlando con Anna, capisce che Gabriella è ancora molto indecisa sulle sue nozze. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 febbraio 2021

Un Posto al Sole, la Puntata del 10 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 10 febbraio 2021 alle 20.45 - Thea vuole proteggere a ogni costo suo fratello Emil. La ragazza è quindi costretta a mentire un'altra volta per fornirgli un alibi. Michele è sconvolto dalla richiesta di Chiara a Silvia. Il Saviani tenta quindi di convincere la Petrone a rinunciare all'idea di intervistare la compagna. Intanto Clara e Alberto si ritrovano l'uno contro l'altra a causa dell'evento mondano del Circolo. Nunzio invece spera di racimolare la cifra che gli occorre senza che Franco ne sappia nulla. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 febbraio 2021