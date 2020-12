Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 10 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 10 dicembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 10 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 10 dicembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 10 dicembre 2020 - Roberta comunica a Marcello che i suoi genitori – in occasione del Natale – vorrebbero conoscerlo. Il Barbieri però non si mostra entusiasta. Il ragazzo si sente in colpa perché è costretto a mentire alla donna che ama. Pietro scopre che sua madre lavora come inserviente al Circolo e non riesce ad accettare che la donna faccia un lavoro umile. Vittorio cerca di calmarlo e lo sprona a convincere Beatrice a finire gli studi per ottenere il diploma. Intanto Silvia si sente male nei pressi de Il Paradiso e viene soccorsa da Umberto. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 10 dicembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - giovedì 10 dicembre 2020 - Marina si trova a fronteggiare uno sciopero dei suoi operai. Al suo fianco torna Roberto, che la supporta falsamente. Intanto Niko ritira il risultato del test tossicologico mentre Barbara passa all'attacco e tenta di sedurre Alberto. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

