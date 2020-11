Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 10 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 10 novembre 2020.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 10 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 10 novembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 10 novembre 2020 - Vittorio è molto preoccupato per la situazione in cui si è cacciato il nipote dopo il furto al Paradiso. Luciano mal sopporta la vicinanza di Umberto a suo figlio e decide di andare a Villa Guarnieri per affrontarlo, ma dal duro confronto con il banchiere esce furioso, sotto lo sguardo di Adelaide, che chiede spiegazioni al cognato; lui però le rivela solo una parte della verità. Stefania è in attesa del suo primo appuntamento con Federico. Irene e Dora si prendono cura del suo aspetto per renderla irresistibile ma, per un contrattempo del giovane Cattaneo, l'incontro salta... Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 10 novembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - martedì 10 novembre 2020 - Serena è pronta a partire con Irene per Tenerife quando un anomalo e sospetto inconveniente rischierà di fermarla. L'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia italiana di etnia rom sarà per Giulia l'occasione di verificare ancora una volta quanto sia forte il pregiudizio nei confronti di alcune minoranze. Mentre Clara è ormai prossima a dargli un figlio, Alberto affronterà il primo giorno di lavoro presso l'agenzia di Barbara Filangieri. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

