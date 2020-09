Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 10 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 10 settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 10 settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 10 settembre 2020 - Federico è tornato a Milano sulle sue gambe. Il ragazzo non prova più rancore verso Roberta e anzi è pronto a perdonarla. Purtroppo però quando va da lei, la trova in compagnia di Marcello e i due finiscono per litigare. Riccardo intanto incontra il padre adottivo del figlio di Angela e gli chiede di assumere la Barbieri come domestica, in modo che possa stare vicina la bambino. Purtroppo la risposta dell'uomo è un no secco. Luciano scopre l'inganno di Silvia e Clelia e capisce che i soldi per l'operazione di Federico vengono da qualcun altro. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 10 settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 10 settembre 2020 - dopo il fallimento delle sue nozze Susanna è costretta a prendere una decisione difficile. Filippo consiglia a Viola di stare attenta. Con il suo atteggiamento sta rischiando di mandare all'aria il suo matrimonio con Eugenio. Intanto Serena ripensa con nostalgia al suo passato con l'ex marito mentre Mariella cerca di vincere le ostilità di Guido, che non vuole lasciare Napoli. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

