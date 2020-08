Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 10 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 10 agosto 2020.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: la Puntata di oggi, 10 agosto 2020

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - lunedì 10 agosto 2020 -Angela viene convocata da Lo Monaco, l'avvocato incaricato di cercare suo figlio mentre Marta e Riccardo – per riportare la pace in famiglia – organizzano una cena. Clelia confessa a Luciano di aver scoperto il suo segreto mentre Federico propone a Vittorio di invitare uno dei piloti delle Frecce Tricolori nel grande magazzino. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 agosto 2020

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio di stasera, 10 agosto 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – lunedì 10 agosto 2020 – mentre Eugenio e Susanna tornano alle loro vite, Alberto si prepara ad entrare in azione per tirarsi fuori dai guai, a modo suo. Silvia riceve una brutta notizia, mentre Rossella deve far fronte a un momento di difficoltà durante il tirocinio in ospedale. Cotugno invece ha bisogno dell'aiuto di Guido per compiere un'impresa impossibile. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 agosto 2020