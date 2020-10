Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 1° ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 1° ottobre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, giovedì 1° ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 1° ottobre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - giovedì 1° ottobre 2020 - tutto è pronto per l'apertura serale della caffetteria. Federico fa sapere ai suoi genitori di aver troncato la sua relazione con Roberta mentre Ludovica è venuta a sapere che Nicoletta tornerà a Milano dopo la fine del suo matrimonio con Cesare, ma chiede a Cosimo di non dire nulla a Riccardo. Daniela rivede la sua posizione e decide di riprende con sé sua figlia, anche se offre ai Conti di fargli da madrina e padrino. Il giorno del Battesimo però, non si presenta in chiesa, spaventando la coppia. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 1° ottobre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - giovedì 1° ottobre 2020 - Giulia fa visita all'ispettore Torre per sapere a che punto sono le indagini su Marco Modica: purtroppo la risposta sarà deludente e così la donna prenderà una decisione potenzialmente pericolosa. Il ritorno allo studio legale di Susanna crea grandi tensioni con Niko. Marina accetta la proposta di matrimonio di Fabrizio. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

