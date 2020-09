Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 1° settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 1° settembre 2020.

Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 1° settembre 2020

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 1° settembre 2020 - Salvatore teme di non avere più speranze con Gabriella e si confida con Paola e Laura. Intanto Umberto fa da mediatore tra Ludovica e Riccardo e tenta di riportare la Brancia a Villa Guarnieri. Roberta invece riceve la visita della professoressa Lidia Barone, arrivata al Paradiso per incoraggiare la sua promettente allieva. La Barone è inaspettatamente una vecchia conoscenza di Armando. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole, la Puntata del 1° settembre 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 1° settembre 2020 - Niko è pronto ad affrontare la sua vita matrimoniale ma Angela conosce il segreto di Susanna. La Picardi, dopo un duro confronto con la cognata, si troverà a dover guardare attentamente in se stessa e prendere una decisione in fretta, prima delle nozze. Intanto Ferri e Marina, per un attimo, ritrovano l'antica complicità mentre Fabrizio fa la conoscenza di una donna affascinante durante il suo viaggio verso la Russia. Silvia e Michele, preoccupati per Rossella decidono di aiutarla facendole una proposta che potrebbe aiutarla a ritrovare sicurezza nelle proprie capacità. Qui la Trama completa di Un Posto al Sole

