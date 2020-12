Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Natale 2020 nelle Soap Rai

Anticipazioni TV

Ecco come passeranno il Natale i protagonisti delle Soap di Rai1 e Rai3!

Come ogni anno, chi più recentemente chi invece da molto più tempo, i protagonisti de Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole si accingono a festeggiare il Natale insieme al loro devoto pubblico. Sin dalla loro prima messa in onda, infatti, le due Soap di Rai1 e Rai3 sono sempre state allineate con stagioni e festività in tempo reale: insomma, un anno insieme a 360°, cascasse il mondo. E quest’anno è proprio il caso di dirlo! Sia Il Paradiso delle Signore che Un Posto al Sole lo hanno infatti saputo dimostrare anche in questo difficile 2020, dato che entrambe le Soap hanno subito non pochi stop alle riprese causa pandemia da Covid-19. Nonostante tutto però, Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole sono riuscite a riallinearsi con la vita reale, potendo così festeggiare il 25 di dicembre insieme agli amatissimi telespettatori!

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: come trascorreranno il Natale nelle Soap Rai?

Le Anticipazioni delle Trame de Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole per quanto riguarda le puntate in onda il 25 dicembre, rivelano che a Milano e a Napoli si passeranno due Natali 2020 molto diversi: non tanto per le differenti tradizioni, e linee temporali ovviamente, ma proprio per quanto riguarda l’atmosfera che aleggerà nelle rispettive Soap. Mentre infatti a Milano si respirerà un’aria di serenità e armonia, a Napoli regnerà invece la tensione! Ecco cosa succede nel giorno di Natale nel grande magazzino milanese e all'ombra di Palazzo Palladini:

Natale 2020 nel grande magazzino più lussuoso di Milano

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 dicembre 2020, Federico dice al padre Luciano della commozione di Silvia quando lui si è presentato a casa, la sera prima, e il Cattaneo lo invita a perdonare la madre una volta per tutte. Salvatore e Marcello trascorrono il Natale lavorando in Caffetteria, mentre Vittorio sceglie di portare Beatrice e i ragazzi a pranzo fuori al Circolo. Cosimo e Gabriella hanno finalmente scelto la data delle nozze mentre Armando trova un biglietto di Agnese nascosto nella sua nuova bicicletta, la gradita sorpresa lasciata per lui dalla sua amata che ora è lontana. Federico scarta il regalo di Umberto ma non sembra apprezzare subito il gesto del commendatore. Leggi la trama completa della puntata in onda il 25 dicembre 2020 de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.

Natale 2020 nel vivacissimo Palazzo Palladini

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 dicembre 2020, Patrizio viene coinvolto in un piano per sottrarsi al Natale a Indica. Mentre invece Niko porta Jimmy ad un appuntamento molto speciale, Alberto invita Clara nella sua nuova casa. Nel frattempo vedremo Ferri diviso tra il nuovo interesse per Lara e il suo legame passato con Marina: il giorno di Natale per lui sarà abbastanza impegnativo… Leggi la trama completa della puntata in onda il 25 dicembre 2020 di Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.