Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate dell'8 maggio 2020

Anticipazioni TV

Riassumiamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 8 maggio 2020, in replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - venerdì 8 maggio 2020 - dopo la difficile notte, il dott. Conti è pronto a fare una sorpresa alle Veneri per dimostragli la sua gratitudine per l'impegno dimostrato nel recuperare il vecchio campionario insieme al resto della merce rubata nella rapina in cui è stato coinvolto Rocco. Umberto decide di confessare a Marta e Vittorio di voler vendere le sue quote del Paradiso ignaro che Riccardo sia in agguato, pronto ad approfittare della sua proposta. Intanto il nuovo arrivato, Armando, lega subito con Rocco, mentre ha qualche divergenza con Agnese. Nicoletta è invece sempre più confusa e non sa chi scegliere tra Cesare e Riccardo! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 8 maggio 2020

Le anticipazioni di Un Posto al Sole di oggi – venerdì 8 maggio 2020 – rivelano che tutto sembra predisposto per la trappola per Greta e mentre Ferri denuncerà il furto dei gioielli, Ferdinando sarà sul punto di abbandonare la donna al suo destino da bravo burattino nelle mani di Marina. Andrà fino in fondo? Dopo una movimentata nottata con Tommaso, Serena dovrà affrontare la pungente ironia delle sorelle gemelle e tornerà col pensiero a Filippo mentre quest’ultimo si interrogherà sulla ragazza che lo ha soccorso… Indotto da Raffaele, Renato approverà l’idea di Adriana di far conoscere un suo collega a Giulia ed avrà anche il problema di formulare l’invito all’ex… Qui la trama completa di Un Posto al Sole

