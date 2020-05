Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate dell'12 maggio 2020

Anticipazioni TV

Riassumiamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 12 maggio 2020, in Replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - martedì 12 maggio 2020 - Cesare informa Nicoletta di non poter partecipare all'evento Berruti mentre Roberta trova casualmente dei guanti scomparsi nel furto al Paradiso in casa di Angela. La ragazza teme che Marcello possa essere coinvolto nel furto ma il giovane, per dimostrare il contrario alla venere di cui si è invaghito, decide di aiutare Vittorio a trovare il responsabile della rapina. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 12 maggio 2020

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi – martedì 12 maggio 2020 – sarà piena di suspense. Greta attende con grande ansia di sapere quali sono le condizioni di Ferdinando, dopo averlo accoltellato. Roberto è accanto a lei e Marina capisce che il Ferri è ancora innamorato di sua moglie. Manuela aiuta sua sorella Serena a riflettere sul suo rapporto con Tommaso, che sta intanto cercando il perdono di suo cugino Filippo, per avergli invaso casa. Giulia invece di prepara ad andare a cena da Adriana ma non sa che si troverà in una vera e propria trappola... sentimentale. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

