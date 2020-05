Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate dell'11 maggio 2020

Anticipazioni TV

Riassumiamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 11 maggio 2020, in replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - lunedì 11 maggio 2020 - Umberto e Riccardo sono di nuovo ai ferri corti. Il Guarnieri senior è furioso con suo figlio per averlo umiliato, comprando le quote del Paradiso a lui appartenenti. Nicoletta invece è sempre più combattuta per i suoi sentimenti per il Guarnieri mentre Marcello perde parecchi soldi a poker e viene raggiunto da un uomo, che sembra conoscere fin troppo bene anche Angela. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 maggio 2020

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 11 maggio 2020

Le anticipazioni di Un Posto al Sole di oggi – lunedì 11 maggio 2020 – Roberto ci ripensa e corre a salvare Greta nel motel dove la donna ha accoltellato Ferdinando. Nonostante avesse architettato lui stesso la trappola insieme a Marina, il Ferri inscena una finta aggressione per coprire la Fournier mentre Silvia, al Vulcano, sta valutando la possibilità di licenziare Gianluca per risparmiare sul personale. Tra Tommaso e Serena invece la relazione si fa sempre più leggera e passionale mentre Filippo ha una proposta generosa da fare al cugino... Qui la trama completa di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 maggio 2020