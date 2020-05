Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate del 7 maggio 2020

Anticipazioni TV

Riassumiamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 7 maggio 2020, in replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - giovedì 7 maggio 2020 - una rapina scuote il grande magazzino. Rocco è stato aggredito e Luciano lo porta in caserma per la sua deposizione. Marta e Vittorio devono rinunciare al loro viaggio di nozze ma il Conti ha un piano per affrontare l'emergenza e per risollevare il morale a tutti. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 7 maggio 2020

Le anticipazioni di Un Posto al Sole di oggi – giovedì 7 maggio 2020 – Ferdinando capisce di non avere più chance con Marina. Greta invece decide di agire e si prepara a cadere, inconsapevolmente, nella trappola di Roberto e Marina. Serena passa una serata da incubo, che la allontana da Filippo, proprio ora che il Sartori ha le idee più chiare sul da farsi. Renato finisce nei guai con Adriana mentre Raffaele contribuisce, suo malgrado a complicare la situazione. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

