Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate del 25 maggio 2020

Anticipazioni TV

Ecco cosa accadrà nelle puntate di Oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole. Anticipazioni rivelano che Luciano parla con Cesare del trasferimento, Marina intanto si consola con un accompagnatore misterioso.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 25 maggio 2020, in Replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - lunedì 25 maggio 2020 - Luciano, approfittando dell'assenza di Silvia, Nicoletta e Margherita, chiede a Cesare se ha intenzione di accettare la proposta di lavoro in un'altra città. Marcello intanto riesce ad avere una dilazione sull'affitto, grazie all'intervento di Vittorio, che promette al ragazzo di concedere alla sua padrona di casa uno sconto sugli acquisti al Paradiso. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 25 maggio 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – lunedì 25 maggio 2020 – Marina vuole colmare la sua solitudine e ormai convinta di non poter trovare un amore sincero, si presenta al circolo in compagnia di un accompagnatore a pagamento. Teresa comincia a lavorare a casa di Filippo ma il lavoro sarà molto faticoso per lei e per il suo aiutante. Virgilio, nonostante il ricatto di Andrea e Arianna, non intende cedere e continua a minacciare Guido. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

