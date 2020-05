Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate del 21 maggio 2020

Anticipazioni TV

Ecco cosa accadrà nelle puntate di Oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole. Anticipazioni rivelano che Cesare ha le prove del tradimento della moglie; intanto nelle Trame di Upas assisteremo allo scontro tra Nunzio e Franco.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 21 maggio 2020, in Replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - giovedì 21 maggio 2020 - Cesare ha le prove del tradimento di sua moglie ed è pronto a incastrarla. Intanto Riccardo cerca di far annullare il matrimonio di Nicoletta per poter finalmente coronare il loro sogno d'amore. Marta conosce per caso Elsa, la regista che si è occupata del video promozionale del Paradiso e vecchia amica di Vittorio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 maggio 2020

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 21 maggio 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – giovedì 21 maggio 2020 – Teresa cerca di aiutare Greta e Roberto ad accorciare le distanze tra loro ma il suo gesto finisce per costarle molto caro. Il Ferri, furioso contro di lei, decide di licenziarla e di cacciarla di casa. Intanto un duro confronto tra Franco e Nunzio porta il Boschi a fare i conti con la rabbia repressa dal ragazzo mentre Serena, dopo aver lasciato Tommaso, cerca di rimediare alla brutta figura fatta con Filippo ma rischia di ricevere una cocente delusione dal Sartori. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 maggio 2020