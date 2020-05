Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate del 20 maggio 2020

Anticipazioni TV

Riassumiamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 20 maggio 2020, in Replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - mercoledì 20 maggio 2020 - Marta e Vittorio hanno scoperto Nicoletta e Riccardo. I due coniugi ripensano alla scena a cui hanno assistito e cercano di capire come aiutare i due ragazzi. Intanto a casa Cattaneo, sia Silvia che Luciano e Cesare commentano lo strano atteggiamento di Nicoletta. In mattinata, al Paradiso delle Signore, Vittorio annuncia alle Veneri che saranno loro stesse le protagoniste del filmato promozionale del grande magazzino mentre Adelaide e Umberto affilano le armi contro Ludovica e tramano per allontanare le Brancia da Gualtiero Mairan, il loro fidato contabile. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 20 maggio 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – mercoledì 20 maggio 2020 – Nunzio trova consolazione in Giulia e potrebbe decidere di non partecipare al raid punitivo organizzato da Alfonso. Filippo è sempre più stranito dall'atteggiamento di Serena, che intanto ha preso una decisione inaspettata. Guido invece comincia a sperare che Virgilio non dia seguito alle sue minacce e che non richieda il risarcimento. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

