Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate del 19 maggio 2020

Riassumiamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle due soap Rai: Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole.

Torna l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi.

Il Paradiso delle Signore: oggi, 19 maggio 2020, in Replica

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi - martedì 19 maggio 2020 - Vittorio ha un'idea per promuovere il Paradiso. Vuole creare un video promozionale per il grande magazzino ma decide di non coinvolgere sua moglie Marta, nella sua realizzazione. Nicoletta si unisce alle Veneri per una serata al cinema per distrarsi dai suoi problemi matrimoniali. Riccardo, che non perde occasione di passare del tempo con lei, cerca di strapparle un appuntamento. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: La Trama dell'episodio in Replica di stasera, 19 maggio 2020

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di oggi – martedì 19 maggio 2020 – Alfonso riesce a sfuggire alla polizia e convince Nunzio a vendicarsi, facendo leva sull'orgoglio del ragazzo. Intanto Serena, nel tentativo di aiutare Tommaso, si troverà nuovamente faccia a faccia con Filippo e con i suoi sentimenti per il Sartori. Niko apre il suo cuore a Micaela ma inaspettatamente, riceve una cocente delusione da parte della ragazza. Qui la trama completa di Un Posto al Sole

