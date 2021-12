Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 dicembre 2021 - Salvatore vorrà a tutti i costi riconquistare Anna. Il ragazzo però non sembra avere molte frecce al suo arco e la Imbriani è sempre più decisa ad allontanarsi da lui. Roberto, desideroso di vedere la sua amica felice, si permetterà di dare un prezioso consiglio all'Amato. Dora intanto troverà il coraggio di invitare Nino alla cena della Vigilia mentre Armando dovrà vestire i panni di Babbo Natale. Stefania intanto scoprirà che Gemma ha approfittato dell'assenza dei genitori per invitare Marco a Casa Colombo. Spaventata che la sorellastra combini qualche scelleratezza, darà buca alle sue amiche per presentarsi da lei e controllarla. Ezio e Veronica, all'uscita del cinema, incontreranno Gloria e l'atmosfera si farà pesante. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 dicembre 2021.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 dicembre 2021 - la vacanza di Rossella potrebbe finire molto male. Una donna misteriosa sta tenendo sott'occhio lei e il suo accompagnatore sin da quando sono arrivati a Bolzano. Ma chi sarà? Riccardo sarà stato sincero con Ross? Lara intanto cercherà di sedurre Roberto con una nuova proposta che farà molta gola al Ferri. Clara invece prenderà un'altra decisione sconvolgente. Patrizio rimarrà a bocca aperta invece Otello riceverà da Guido e Renato una bella sorpresa. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 dicembre 2021.