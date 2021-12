Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 dicembre 2021 - Beatrice non permetterà che Vittorio passi il Natale da solo e farà di tutto per far tornare il sorriso a suo cognato. Ezio comunicherà a Gloria il suo desiderio di convolare a nozze con Veronica e di aver bisogno del suo aiuto. La Moreau gli deve fornire il suo certificato di morte; solo così lui sarà ufficialmente vedovo. Intanto Dora vorrebbe invitare Nino alla cena della Vigilia organizzata da Irene mentre nel grande magazzino continua la riffa di beneficenza per aiutare i poveri della casa famiglia diretta da Don Saverio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 dicembre 2021.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 dicembre 2021 - a Palazzo Palladini è arrivato anche Otello. Guido e Renato cercheranno di occuparsi di lui affinché Silvia possa stare tranquilla. Intanto a Bolzano le cose saranno destinate a prendere una strana piega. La vacanza di Rossella e Riccardo attirerà le attenzioni di qualcuno non tanto felice di vederli insieme. Viola e Diego sono molto preoccupati per Raffaele e decideranno di parlargli per capire cosa sta succedendo mentre Roberto sfogherà la sua frustrazione contro il povero Nunzio, appena assunto nella sua azienda. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 dicembre 2021.