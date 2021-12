Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 dicembre 2021 - Natale si avvicina e Armando e Agnese non vedranno l'ora di passarlo insieme, come una vera famiglia. Ma per non combinare altri disastri, i due decideranno di comunicarlo prima a Salvatore e Tina. Ezio è pronto a fare il grande passo con Veronica. Prima però dovrà risolvere un problema: il suo matrimonio con Gloria. Il Colombo dovrà trovare presto una soluzione. Intanto Irene organizzerà una cena a casa per le feste mentre Nino rivelerà di avere dei ripensamenti riguardo ai suoi voti. Vittorio invece avrà un'idea per rendere il Natale ancora più speciale: una riffa di beneficenza! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 dicembre 2021.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 dicembre 2021 - Rossella è partita per Bolzano in compagnia di Riccardo. La ragazza sarà molto felice di aver preso questa decisione. Dopo diversi giorni di tensione, finalmente riuscirà a rilassarsi e a mettere da parte le preoccupazioni famigliari. Michele invece si preparerà alla sua imminente partenza per Milano, conscio che questo suo viaggio potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Intanto a Palazzo Palladini, per le vacanze di Natale, sta per tornare qualcuno che manca ormai da molto tempo. Alberto invece cercherà di convincere Clara a concedergli una chance. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 dicembre 2021.