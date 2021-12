Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 dicembre 2021 - Gemma non rivelerà a nessuno, neanche alla sua famiglia, chi sia il misterioso corteggiatore che le ha fatto trovare il gradito regalo nell'armadietto. Vittorio intanto spingerà Stefania ad affiancare Marco durante una sua intervista a un'attrice famosa. La Colombo accetterà l'incarico ma deciderà di non dire nulla alla sua sorellastra, per non scatenare la sua gelosia. Ora che i suoi figli sanno tutto di Giuseppe e della sua famiglia in Germania, Agnese è libera di vivere la sua relazione con Armando. Lei e il Ferraris saranno sempre più vicini. Salvatore invece tenterà di riconciliarsi con Anna ma lei si dimostrerà ormai decisa a rompere definitivamente i rapporti con lui. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 dicembre 2021 - Patrizio non si dà pace per la fine della sua storia con Clara. Il ragazzo è convinto che la colpa sia tutta di Alberto ma la verità è ben diversa. Quando il Giordano lo scoprirà sarà ancora più difficile accettare la sconfitta. Intanto Susanna si appresta ad affrontare l’esame di magistratura. Niko le sta accanto ed entrambi sono consapevoli che questa è un’occasione che potrebbe cambiare per sempre la vita della Picardi. Silvia invece realizza che passerà, per la prima volta, il Natale da sola. Rossella partirà per Bolzano con Riccardo mentre Michele andrà a Milano per cominciare il suo nuovo lavoro. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

