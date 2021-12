Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 dicembre 2021 - Tina non vuole più operarsi. Non si tratta di un semplice spostamento di data, la cantante ha proprio deciso di non sottoporsi ad alcuna operazione, troppo spaventata dal non stare vicino a sua madre. Gemma e Stefania vorrebbero che Ezio e Veronica si sposassero. Più tardi la Zanatta rivela a Marco un particolare del suo passato e il ragazzo ne rimane particolarmente turbato. Flora ha deciso che non denuncerà i Guarnieri e prepara i bagagli per la sua partenza. Dora è sconvolta dal biglietto di Nino e Armando, capito il turbamento del seminarista, cercherà di parlargli. Salvatore invece decide di chiarirsi con il Ferraris, ora libero di dire al giovane quanto ama sua madre. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 dicembre 2021 - Clara ha avuto un brutto litigo con Alberto, contrario al fatto che la sua ex vada a convivere con Patrizio. Come se non bastasse, la Curcio dovrà affrontare l'ira di Ornella, desiderosa di difendere suo figlio da scelte per lei molto sbagliate. La ragazza si troverà in grande difficoltà e ormai sotto assedio, potrebbe prendere una brusca decisione. Intanto Michele comunica a Rossella di aver rinunciato al suo lavoro a Milano ma Rossella, intuendo che l'abbia fatto solo per lei, comincia a preoccuparsi che suo padre rinunci al suo futuro per il suo “bene”. Vittorio continua a mettere in pratica la sua strategia per allontanare Speranza. Il Del Bue ha deciso di fare l'appiccicoso con la bella Altieri ma questo piano rischia di andare molto diversamente da quanto progettato. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

