Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 dicembre 2021 - pace fatta tra Agnese e Salvatore. Finalmente è tornato il sereno a casa Amato. Ora che entrambi i suoi figli sanno la verità su Giuseppe, la stilista può raccontare loro del suo rapporto speciale con Armando. Il Ferraris intanto è molto preoccupato per Nino. Il giovane è molto strano e il suo comportamento viene notato anche da Dora. Intanto Flora riesce a scoprire la combinazione della cassaforte dei Guarnieri ma prima che possa andare in fondo, alcune rivelazioni su suo padre la mettono in allarme. Achille non era chi diceva di essere! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 dicembre 2021 - Patrizio è deciso a lasciare la cantina di Palazzo Palladini e trasferirsi a vivere con Clara e il piccolo Federico. Renato e Ornella però non sono per nulla contenti di questa scelta e cercheranno di convincere il figlio a cambiare idea. I contrasti tra il Giordano e i suoi genitori metteranno la Curcio in grande difficoltà. Intanto per Chiara le cose sembrano mettersi bene e la Petrone potrebbe uscire dalla crisi in cui è caduta. Nunzio invece fa una scelta che lascerà Franco senza parole. Quale sarà la decisione sconvolgente che spaventerà il Boschi? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

