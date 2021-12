Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 dicembre 2021 - vedremo che Gemma avrà una reazione molto strana al nuovo presepio che Ezio allestirà a casa Colombo. Toccherà a Stefania intervenire per spiegare al padre il motivo per cui la sua futura sorellastra ha reagito in modo così freddo e poco entusiasta. Intanto Ludovica mette in guardia Flora. La Gentile Ravasi deve stare attenta a non mettersi contro i Guarnieri; i due possono essere molto pericolosi. Umberto invece scopre che la stilista non passerà il Natale a Milano ma intende tornare negli Stati Uniti. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 dicembre 2021 - Chiara ha rivelato di essere coinvolta nell'incidente e nella morte di suo padre. È tutta colpa sua e ora ha bisogno di aiuto. Franco e Nunzio cercano di darle una mano e la ragazza si convince che sia giusto ascoltare – e mettere in pratica – i consigli dei due uomini. Ma qualcosa le remerà contro e la porterà di nuovo a cadere in una profonda crisi. Patrizio è ormai arrivato al limite. Il ragazzo non riesce a godersi la sua relazione con Clara, a causa della presenza sempre più ingombrante di Alberto. Il Giordano è deciso a liberarsi del Palladini ma prima di mettere in atto qualsiasi piano, rivela i suoi progetti a Renato. Suo padre non la prenderà per nulla bene. Vittorio è sempre più deciso a lasciare Speranza e a convincere la ragazza a fidanzarsi con Samuel. Nessuno sembra in grado di convincere il Del Bue a desistere dai suoi folli piani. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

