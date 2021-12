Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 dicembre 2021 - Tina è molto preoccupata per la salute di sua madre. Agnese è svenuta e potrebbe essere molto malata. Per questo la ragazza decide di rinunciare al suo intervento e di posticiparlo, per starle vicino. I rapporti tra la sarta e Salvatore rimangono invece ancora molto freddi. Il comportamento di Salvo, invece, infastidisce Anna che, delusa, decide di prendere le distanze da lui. Intanto Flora rivela a Ludovica di voler indagare a fondo sui Guarnieri e le rivela quanto da lei scoperto mentre il Paradiso e il suo staff si rimboccano le maniche per aiutare Don Saverio a non far chiudere un centro per i poveri. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 dicembre 2021.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 dicembre 2021 - Chiara ha raccontato tutta la verità a Nunzio. Il ragazzo come reagirà a questo terribile segreto? Starà ancora accanto alla Petrone o, sconvolto, lascerà Napoli? Intanto Silvia scopre che Michele ha ricevuto un'importante proposta di lavoro. La Graziani e il Saviani, inaspettatamente, riusciranno a trovare una certa complicità e Rossella non gradirà per nulla l'atmosfera che si è creata tra i suo genitori. Intanto Vittorio è pronto a mettere in atto il suo piano B. Il Del Bue è costretto a mettere in atto una nuova strategia visto che le lezioni di seduzione non hanno per nulla aiutato Samuel. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 dicembre 2021.