Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 dicembre 2021

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 dicembre 2021 - il Paradiso ha rischiato di essere distrutto. Vittorio è sconvolto e dopo aver scoperto che il tutto è avvenuto per una distrazione di Agnese, decide di allontanare la sarta dall'Atelier. L'Amato è costretta quindi a lasciare il suo lavoro e prendersi una pausa. Dora intanto è molto incuriosita dal biglietto che Nino ha lasciato appeso sull'albero di Natale, come da tradizione nel grande magazzino. Adelaide è invece pronta a mettere in moto il suo piano per annientare Flora ma la ragazza non ha intenzione di fermarsi. È anzi pronta ad andare a fondo nel passato dei Guarnieri. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 dicembre 2021 - Patrizio ha cercato di convincere Samuel e non lasciarsi aiutare da Vittorio per conquistare Speranza. Il Giordano però scopre presto di avere un'altra missione da compiere: preparare il Natale con Clara. Il ragazzo è convinto che passerà le feste in compagnia della Curcio ma purtroppo i suoi propositi subiranno un grosso stop. Un inconveniente gli riserverà un'amara delusione. Intanto tra Rossella e Silvia continua ad aumentare la distanza. Il loro rapporto si sta distruggendo. Raffaele invece è di nuovo in lotta con Renato. Desideroso di fargliela pagare, chiederà l'aiuto di Irene, la piccola scacchista di Palazzo Palladini. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

