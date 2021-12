Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 dicembre 2021 - tra Stefania e Marco continuano i problemi. I due non riescono proprio a collaborare e se il Di Sant'Erasmo non smette di corteggiare Gemma, la Colombo è determinata a ostacolarlo in ogni modo. Ora poi che ha ricevuto da Veronica il compito di tenere d'occhio la sorellastra, la Venere affila i coltelli contro il contessino. Agnese è molto sotto pressione. Salvo non accenna a volerla perdonare e l'operazione di Tina è ormai imminente. A causa della crescente angoscia, la sarta dimentica il ferro da stiro acceso in Atelier e purtroppo scoppia un incendio che potrebbe distruggere il Paradiso. Dora intanto torna alla carica con Nino. L'allestimento dell'albero di Natale sembra essere l'occasione giusta per la bella commessa. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 dicembre 2021 - Rossella non intende perdonare sua madre. Silvia ha tradito la sua fiducia e quella della loro famiglia e per la ragazza nulla potrà risolvere la situazione. Le cose sono destinate a peggiorare. Ross infatti farà un incontro molto poco gradito, che la metterà ancora di più contro la Graziani. Intanto l'atmosfera natalizia e i consigli di Chiara, riporteranno il sereno tra Franco e Nunzio. Il Cammarota dovrà però fare una promessa molto importante a suo padre, per ricevere il suo appoggio. Patrizio invece cerca di fermare il piano di Vittorio. Il Giordano prova a convincere Samuel a non cadere nella tentazione di farsi aiutare dal Del Bue a riconquistare Speranza. Ma ci riuscirà? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

