Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 dicembre 2021 - Adelaide è certa che Flora abbia in mente qualcosa di losco per scoprire la verità sulla morte di suo padre. La Contessa non può permettere che la nuova arrivata possa metterle i bastoni tra le ruote o possa addirittura metterla in pericolo. Per questo decide che è arrivato il momento di contrattaccare ed è pronta a tenderle una trappola. Intanto Stefania riceve da Vittorio il compito di affiancare Marco in redazione. La giovane non ne sarà per nulla felice e la loro collaborazione sarà molto faticosa. Agnese invece è furiosa con Armando. La sarta non è infatti contenta che il Ferraris abbia raccontato a Salvatore della loro relazione mentre tra Marcello e Ludovica qualcosa sta per andare storto. La differenza di ceto sociale comincia a creare maretta nella coppia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 dicembre 2021 - Franco è in ansia. Il ritorno di Nunzio e il suo riavvicinamento a Chiara, hanno messo il Boschi sull'attenti. I due, al culmine della tensione, finiranno per scontrarsi. Il loro faccia a faccia è destinato ad avere dei risolvi totalmente inattesi. Intanto Marina, tentata dalle nuove proposte di Fabrizio, è ancora molto indecisa sul da farsi. Cambierà nuovamente la sua vita? Vittorio invece continua a portare avanti il piano contro Speranza. La sua stravagante impresa deve andare a buon fine! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

