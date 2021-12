Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 6 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 dicembre 2021 - Stefania ha deciso di trasferirsi a casa di Ezio. Irene l'ha presa malissimo e, furiosa, non si presenta a lavoro. Grazie all'intervento di Gloria, la Cipriani capisce di stare esagerando e decide di chiedere scusa. Si presenta quindi a casa Colombo. Armando, spaventato dalla reazione violenta di Salvatore, affronta il ragazzo per difendere Agnese. Ma spinto dall'amore che prova per la sarta, non gli rivela tutta la verità su suo padre Giuseppe. Intanto Flora è felice di aver ottenuto il posto a tempo indeterminato come stilista de Il Paradiso ma il mistero della morte del padre continua a tormentarla. La giovane non trova pace e non riesce più a nascondere questo malessere davanti a Umberto e Adelaide. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 dicembre 2021.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 dicembre 2021 - Vittorio ha sempre più difficoltà nel gestire Speranza. La ragazza è ormai innamorata pazza di lui ma il Del Bue deve trovare una soluzione per non far degenerare la situazione. Elaborerà così una strategia ingegnosa e stravagante per fermare i romantici spiriti dell'Altieri. Intanto Chiara è sempre più tormentata dai sensi di colpa. Nunzio, desideroso di farle tornare il sorriso, cerca di aiutarla. Fabrizio è invece molto nervoso. Si avvicina infatti il giorno dell'uscita sul mercato della sua nuova pasta, le “Marinelle”. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 dicembre 2021.