Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 dicembre 2021

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 dicembre 2021 - Agnese non sa come rispondere alla proposta di Salvatore di passare il Natale in Germania. La sarta fa molta fatica a mantenere il segreto su quanto davvero successo con Giuseppe e spera che suo figlio cambi idea il prima possibile. Intanto al Paradiso tutti sono entusiasti della sfilata. Flora ha conquistato il pubblico e le Veneri sono state fantastiche. A fine serata sembra che tra Vittorio e Tina possa succedere qualcosa. I due infatti stanno per baciarsi ma qualcosa li convince a non andare in fondo. Umberto non riesce a negare a se stesso di provare una forte attrazione nei confronti della Gentile Ravasi ma, spaventato dai suoi stessi sentimenti, cerca di distrarsi lasciandosi andare tra le braccia di Adelaide. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 dicembre 2021 - i timori di Marina si stanno concretizzando. Fabrizio ha perso il controllo davanti alla nuova problematica del pastificio e la Giordano deve correre velocemente ai ripari per calmarlo. Rossella invece sembra aver preso finalmente una decisione sul suo futuro. La ragazza la comunica al padre e gli propone un'idea che potrebbe far soffrire Silvia. Intanto Roberto e Lara continuano a essere perseguitati dall'oscura presenza, che si rivela essere legata al passato della Martinelli. Nunzio è intenzionato a non lasciare Chiara da sola in questo duro e difficile momento. Il giovane le fa dunque una proposta che troverà la Petrone completamente impreparata. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

