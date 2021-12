Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° dicembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1° dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 1° dicembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 1° dicembre 2021 - Tina è furiosa contro sua madre e Agnese non ha il coraggio di rivelare alla figlia la verità su lei, Armando e Giuseppe. La sarta, per calmare la ragazza, le promette che non rivedrà mai più il Ferraris. Ma la cantante non sembra essere soddisfatta di questa decisione e, preso coraggio, affronta personalmente il capomagazziniere. Intanto Salvo, ancora all'oscuro di tutto, propone a tutta la famiglia di raggiungere il padre in Germania e di festeggiare tutti insieme il Natale con lui. Vittorio incita le Veneri a prepararsi al meglio per la sfilata della nuova collezione. Le ragazze dovranno essere perfette; l'occasione è molto importante. Intanto Irene è ancora molto in ansia per Stefania. La Cipriani teme che la sua amica si allontani da lei e cerca di convincerla a non prendere in considerazione il suo trasferimento a casa del padre. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° dicembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° dicembre 2021 - tra Marina e Fabrizio le cose sembrano essere migliorate. La Giordano deve però tenere gli occhi aperti e supportare ancora una volta il marito. La manager cercherà in ogni modo di evitare che il Rosato perda nuovamente il controllo davanti a una nuovo problema emerso al pastificio. Roberto e Lara invece dovranno fare i conti con un'oscura presenza che comincerà a ronzare loro intorno. Chi è che li sta pedinando? Rossella deve ancora fare i conti con le scelte per il suo futuro. La ragazza non sa ancora cosa fare ma un'emergenza ospedaliera la porterà ad aprire gli occhi. Vittorio intanto ha deciso di accantonare ogni remora con Speranza ma il giovane si troverà a scegliere se continuare ad assecondare le fantasie romantiche dell'Altieri o riportarla con i piedi per terra. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

