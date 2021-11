Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 novembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 30 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 30 novembre 2021 - Tina è ancora profondamente turbata dal bacio tra sua madre e Armando. Per questo quando si trova davanti al Ferraris non riesce a trattenere il suo imbarazzo. Intanto Salvo ha paura che sua madre scopra da altri della sua relazione con Anna. Prima di rivelarle tutta la verità, decide di organizzare una serata al cinema a cui invita entrambe. Gemma è entusiasta del nuovo lavoro di Marco ma Stefania ancora non si capacita del perché Vittorio abbia accettato il Di Sant’Erasmo come suo giornalista ufficiale. Gloria invece comincia a soffrire nel vedere Ezio così felice con la sua nuova famiglia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 novembre 2021 - Vittorio ha preso una decisione spiazzante. Nonostante Guido e Patrizio cerchino di dissuaderlo, il giovane sembra abbia scelto di superare qualsiasi remora nei confronti di Speranza. Intanto Rossella deve continuare a districarsi tra le faccende sentimentali che hanno travolto la sua famiglia. Dopo che Michele e Silvia hanno deciso di lasciarsi, la ragazza deve mantenere la concentrazione a lavoro ma non sarà facile mettere a tacere il suo cuore e la sua emotività. Renato continua a tenere sott'occhio Alberto mentre Niko pare voglia fidarsi del Palladini. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

