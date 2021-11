Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 novembre 2021 - Flora ha deciso di agire! Certa che la morte di suo padre nasconda delle verità ancora tutte da scoprire, manda a Cosimo un telegramma per avere altre informazioni su Achille. Adelaide, sull'attenti, riesce a intercettarlo e a mettersi per il momento in salvo. Ma la situazione della contessa è destinata a peggiorare molto presto. Intanto Tina rivela a sua madre di averla vista baciarsi con Armando. La sarta è molto spaventata che il suo amore per il Ferraris possa turbare anche Salvo. Vittorio invece informa le Veneri che saranno loro le modelle che sfileranno davanti ai giornalisti per presentare la nuova collezione del grande magazzino. Tina sarà la madrina dell'evento! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 novembre 2021 - Rossella è in grande difficoltà. Le sue decisioni riguardo il suo futuro hanno subito un brusco stop a causa della crisi matrimoniale tra i suoi genitori. Silvia e Michele potrebbero infatti divorziare da un momento all'altro e Ross si trova a un punto di non ritorno. Guido non riesce più a sopportare di essere stato messo in mezzo tra Vittorio e Speranza. Il Del Bue cerca di tirarsene fuori ma non sarà facile, soprattutto non dopo una notizia inattesa che suo figlio gli darà. Renato invece è sempre più infastidito dalla presenza di Alberto e dal rapporto che il Palladini sta costruendo con suo figlio Niko. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

