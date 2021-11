Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 novembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 novembre 2021 - Tina cerca di coinvolgere Agnese nel nuovo progetto di Vittorio. Il Conti ha rivelato a tutti – durante la cena a casa sua – di avere in mente un piano per il lancio della nuova collezione di Flora. Intanto la Gentile Ravasi – mentre sta guardando una foto di suo padre inviatale da Cosimo – scopre un particolare che riaccende i suoi sospetti e potrebbe rimettere in difficoltà Adelaide. Marco ha invece ottenuto quello che voleva e dopo aver scaricato Luisa, va alla carica di Gemma. Agnese intanto rivela ad Armando di essere molto preoccupata per Rocco e Maria. Come la Puglisi teme che suo nipote si sia innamorato di un'altra. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 novembre 2021

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 novembre 2021 - Rossella è sempre più indecisa. Lasciare Napoli servirebbe sicuramente a dare una sferzata alla sua carriera ma vorrebbe anche dire lasciare i suoi genitori, la sua casa e anche il suo amore: Riccardo. Con il Crovi le cose infatti sembrano andare di ben in meglio anche se non è sempre facile sopportare il carattere irascibile del giovane medico. Intanto Michele scopre che Silvia gli nasconde ancora qualcosa ed è determinato a scoprire di cosa si tratta. Niko ha assunto Alberto nel suo studio. Come era prevedibile, la presenza del Palladini comincia a creare disagi e a scombussolare gli equilibri sia tra i Poggi che tra i Giordano. Mariella invece mette Guido sotto torchio. È ora di pensare al futuro di Lollo! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 novembre 2021