Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 novembre 2021

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 novembre 2021 - Maria teme che Rocco l'abbia dimenticata e abbia un'altra donna. La ragazza prova a contattarlo per avere sue notizie ma scopre che l'Amato ha cambiato alloggio senza dirle nulla. Marco viene a sapere che Gemma è una Venere mentre Armando, piuttosto infastidito, mostra a Stefania un terribile articolo scritto dal Di Sant'Erasmo, che racconta la storia dello sfratto imposto dal padre di Luisa a dei poveri indifesi. Lo scritto però non sembra raccontare i fatti come realmente sono accaduti. Intanto Vittorio vuole fare una sorpresa a Tina. Lui e il suo staff organizzano quindi una cena a casa sua, a cui decide di partecipare anche Salvo che racconta a tutti della sua relazione con Anna. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 novembre 2021 - Michele è convinto che Rossella debba proseguire i suoi studi anche lontano da casa. La ragazza si trova a un bivio. Da una parte vorrebbe rimanere a Napoli, dall'altra è allettata dalla prospettiva della partenza. Silvia intanto viene contattata da Giancarlo e la Graziani potrebbe accetta di vederlo. Niko invece decide di assumere Alberto. Il Palladini diventa così il nuovo socio del giovane Poggi ma non tutti sono felici di questo inaspettato risvolto. Nunzio, palesemente ancora innamorato di Chiara, cerca di stare vicino più che può alla Petrone in un momento davvero molto difficile. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

