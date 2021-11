Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 novembre 2021 - Giuseppe è arrivato in Germania. L’Amato scrive un telegramma ai suoi figli per avvertirli che il suo viaggio è terminato e mentre Tina e Salvatore sono felici e commossi per questo messaggio, Agnese non riesce a essere dispiaciuta per la partenza del marito. Armando mostra a Maria una foto di Rocco apparsa su un giornale. Il ragazzo è ritratto nel momento in cui riceve la coppa della vittoria ma accanto a lui c'è una bellissima ragazza. Maria comincia a pensare che il suo fidanzato l’abbia dimenticata e che si sia innamorato di un’altra. Intanto Gemma è molto triste. La ragazza ha visto Marco in compagnia di Luisa ma non sa che il Di Sant’Erasmo sta frequentando la ragazza solo per proprio tornaconto personale. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 novembre 2021

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 novembre 2021 - Nunzio è tornato a Napoli per stare vicino a Chiara. Il ragazzo promette di fare di tutto per restare accanto alla Petrone ma la situazione potrebbe peggiorare da un momento all’altro. La Polizia ha infatti cominciato a indagare sull’incidente e la dinamica rischia di mettere in grosse difficoltà la ragazza. Filippo – dopo aver subito un vero e proprio shock per la fuga di Irene – ha finalmente recuperato la memoria. Questa novità è fonte di grande felicità per tutta la sua famiglia. Intanto Niko deve decidere se cedere alle richieste di Alberto e assumerlo come suo nuovo collaboratore allo studio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 novembre 2021