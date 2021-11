Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 novembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 novembre 2021 - Giuseppe ha deciso di giocare sporco sino in fondo. Comunica ai figli di voler tornare in Germania ma non rivela loro i veri motivi che lo spingono a tornarci. L'Amato ha tutta l'intenzione di non dire nulla sul suo tradimento ma non vuole certo partire prima di essersi preso una vendetta contro Armando. Medita quindi un piano contro il Ferraris. Intanto Stefania scopre che Gemma non le ha volutamente comunicato l'invito a cena al Circolo con tutta la famiglia. La ragazza stavolta non riesce a stare zitta e dopo aver affrontato la sua collega, rivela tutto a Ezio e Veronica, che decidono di punire la nuova Venere. Vittorio promette ad Agnese di prendersi cura di Tina. Non la lascerà mai sola durante questo momento molto difficile e delicato. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 novembre 2021 - Irene si sente sempre più trascurata. L'arrivo di Elisabetta ha creato in lei una forte quanto irrazionale paura di essere abbandonata. La bambina, spaventata di perdere i suoi genitori – soprattutto suo padre – compie un gesto azzardato che rischia di metterla seriamente in pericolo. Intanto Chiara deve subire un intervento d'urgenza dopo il terribile incidente che l'ha vista coinvolta. Molto più preoccupanti le condizioni di salute di suo padre. Rossella è divisa tra Ornella e Riccardo. La giovane non sa infatti come destreggiarsi tra la riconoscenza e l'affetto che prova per la Bruni e i sentimenti che sente per il Crovi. Intanto Silvia ha paura che sua figlia non riesca a perdonarle il tradimento di Michele. Spaventata di averla persa per sempre, si confida con suo cugino Guido. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

