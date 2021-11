Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 novembre 2021 - Anna ha finalmente accettato che Salvatore l'accompagni a fare visita alla figlia e i due sembrano riuscire a vivere il loro amore. Anche Tina sembra più felice; Giuseppe si è convinto che l'operazione sia la soluzione più giusta per lei. L'Amato sta giocando però sporco. Vuole conquistare la fiducia dei figlia ma Agnese, furiosa con lui e decisa a non perdonarlo, gli impone di rivelare tutta la verità ai “loro bambini” se non vuole andar via di casa. Intanto Gemma è sempre più gelosa di Stefania e del suo rapporto con Ezio. Furiosa gioca un altro brutto scherzo alla Colombo che, nel mentre, ha conquistato Vittorio con le sue doti giornalistiche, mostrate durante l'intervista a Flora. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 novembre 2021 - Michele è pronto a tornare in radio. Il Saviani non ha ancora superato le sue remore contro Chiara ma nonostante le ancora vive perplessità, decide di riprendersi il suo posto di lavoro. Presto però la sua già barcollante tranquillità, verrà scossa da un evento drammatico che rimetterà di nuovo tutto in gioco. Roberto continua a tartassare Marina e può contare sull'aiuto di Lara. Le cose però non sembrano andare come lui vuole. Susanna viene invece dimessa dall'ospedale e può tornare finalmente a casa! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

