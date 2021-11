Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 novembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 novembre 2021 - Agnese ha scoperto tutto e non può certo perdonare a Giuseppe le sue bugie. Sono ormai anni che cerca di salvare il loro matrimonio e di dimenticare Armando e lui invece continuava a nascondere una doppia vita e una doppia famiglia in Germania. Furiosa e stanca della situazione, la sarta intima al marito di prendere le sue cose e di andarsene per sempre, poi si confida con Armando, rivelandogli tutto. Giuseppe però gioca sporco e tenta di portare i figli dalla sua parte. Intanto Marco di Sant'Erasmo e Gemma si incontrano. Tra loro sarà colpo di fulmine mentre al Paradiso le Veneri sono entusiaste della novità di Flora. La stilista sarà infatti protagonista di un servizio riservato a lei e Stefania chiede di poter assistere. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 novembre 2021 - Susanna e Niko attendono trepidanti il momento in cui potranno godersi il loro amore ritrovato. I due ragazzi, complice quello che è accaduto alla Picardi, hanno capito di amarsi ancora e non vedono l'ora di ritornare a casa insieme. Intanto Marina cerca di concentrarsi sul suo matrimonio ma Roberto è sempre più insistente. Il Ferri tenterà in ogni modo di far capitolare la Giordano e di farle abbandonare Fabrizio al suo destino. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

