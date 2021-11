Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 novembre 2021 - Agnese ha scoperto tutte le bugie di Giuseppe. In casa regna il caos e Tina pensa che la colpa sia unicamente sua. Armando intanto, furioso per quello che gli ha appena raccontato la sua amata sarta, affronta l'Amato a muso duro. Intanto Ludovica interviene nelle indagini di Flora e le rivela che Achille, suo padre, in realtà era un truffatore e che Adelaide è caduta nella sua trappola. Umberto invece riesce a convincere la Gentile Ravasi della sua innocenza e fuga in lei ogni dubbio sul suo coinvolgimento. Marco di Sant'Erasmo invece chiede aiuto a sua zia per scappare dall'ira del fratello, furioso per quello che ha combinato a Torino. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 novembre 2021

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 novembre 2021 - Mattia è ormai fuori controllo e Rossella e Riccardo si trovano, loro malgrado, ad affrontarlo. I due tenteranno in ogni modo di calmarlo e di convincerlo ad abbandonare i suoi pericolosi propositi. Ma riusciranno nel loro intento o finiranno pure loro nella spirale di violenza che il rider ha cominciato con l'aggressione di Susanna? Guido invece ha chiesto a Vittorio di comportarsi in maniera molto diversa con Speranza. Il Del Bue ha preso sul serio il suo compito di vigilante e spinge il figlio a fare un dietrofront che potrebbe però ferire la piccola Altieri. Intanto Marina scopre con disappunto che Lara è tornata a Napoli. Cosa vuole la Martinelli? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 novembre 2021