Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 novembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 novembre 2021 - a casa Amato si discute dell'operazione di Tina. Mentre Giuseppe non è molto convinto che sua figlia debba operarsi, Agnese ritiene che questa sia la giusta soluzione e ringrazia Vittorio per essere così tanto vicino alla loro famiglia. Anna, dopo aver scoperto quello che sta succedendo a casa di Salvo, va dal barista per consolarlo. A Milano intanto arriva Cosimo. Il Bergamini è tornato in città ma il motivo è ancora misterioso. Sta di fatto però che Flora rinuncia al suo viaggio a Parigi e Adelaide comincia a pensare di non avere più scampo. Intanto Irene continua a boicottare Gemma. La Cipriani teme che la nuova assunta possa allontanarla da Stefania e confessa alla Colombo di aver paura di perdere la sua amicizia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 novembre 2021 - Riccardo dimostra sempre più di avere un carattere decisamente irascibile. Questo porta Ornella e Rossella ad avere delle incomprensioni che, a lungo andare, potrebbero creare dei problemi alla carriera della Graziani. Intanto Diego sembra avere un'intuizione geniale sul caso dell'aggressione a Susanna. Marina è invece molto in difficoltà. La Giordano vorrebbe da una parte cedere alle avances di Roberto ma dall'altra vorrebbe aiutare Fabrizio a uscire dalla sua dipendenza dall'alcol. Vittorio e Samuel invece tirano finalmente un sospiro di sollievo. Espedito è partito! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

