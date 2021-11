Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 novembre 2021 - Irene non sopporta la presenza di Gemma al Paradiso e si ingegna per boicottarla in ogni modo possibile. La Cipriani vuole proteggere Stefania, caduta nei tranelli della sua futura sorellastra e certamente non felice di averla tra i piedi pure a lavoro. La Colombo però non è d'accordo con la sua amica; non vuole infatti che Irene combini qualche disastro e faccia arrabbiare Ezio. Intanto Don Saverio spinge Giuseppe a rivelare ad Agnese di Petra. La sarta anche se ignara della doppia vita di suo marito, ha intuito che qualcosa non va con il suo consorte e soffre moltissimo per la sua crisi matrimoniale. Trova però per fortuna conforto in Armando. Flora invece continua a indagare sui Guarnieri e sul rapporto che Achille aveva con loro. La ragazza annuncia di voler partire per Parigi e Adelaide è molto in ansia. Ha infatti paura che Cosimo possa rivelare alla Gentile Ravasi qualcosa di molto compromettente. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 novembre 2021 - Roberto è deciso: riconquisterà Marina. Il Ferri vuole approfittare del momento di smarrimento della Giordano per riavvicinarsi a lei e farla cadere tra le sue braccia ma la manager, troppo presa dal dolore per la sua crisi matrimoniale, non sembra disposta a cedere così facilmente. Mariella è tesissima! L'Altieri è pronta ad affrontare suo fratello Espedito, per sostenere sua nipote Speranza. Purtroppo per lei però, Guido – inizialmente pronto a prendere le parti della sua nipotina – si tirerà indietro. Intanto Mattia e Crovi hanno un duro confronto. Dal loro teso faccia a faccia emerge la natura violenta del rider ma anche delle ombre sul bel dottore, ormai vicinissimo a Rossella. Cosa nasconde? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

