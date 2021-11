Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 novembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 novembre 2021 - è il primo giorno di lavoro di Gemma. La ragazza ha ottenuto l'agognato posto da Venere ma al Paradiso c'è chi le darà del filo da torcere. Iniziano infatti le prime scaramucce tra lei e Irene. Gloria invece conosce ufficialmente Veronica, ignara che la donna che si trova davanti non è solo la capocommessa di sua figlia ma la prima moglie del suo Ezio. Vittorio cerca di aiutare Tina a superare la paura dell'operazione. La ragazza non ha altre soluzioni e il dottore è stato molto chiaro: o decide di operarsi o perderà per sempre la sua voce. Il Conti spinge la cantante ad affrontare tutti i suoi timori e a rivelare alla sua famiglia tutta la verità. Salvatore invece è ancora scosso dalla confessione di Anna di essere vedova e di avere una figlia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 novembre 2021 - Fabrizio e Marina sono in crisi. La pesante lite che li ha visti protagonisti ha creato una grossa frattura tra loro e questo rischia di mandare a monte il loro matrimonio. E mentre il Rosato cercherà di meditare sui suoi errori e di fare ammenda, Marina finirà per affrontare Roberto... e non sarà una cosa semplice. Intanto si avvicina il giorno delle dimissioni di Susanna. Niko e Franco stanno ancora cercando il colpevole dell'aggressione alla povera Picardi ma c'è ancora buio su questa faccenda. A Palazzo Palladini invece si è in attesa di Espedito Altieri. Il padre di Speranza sta per arrivare e la sua visita si rivelerà molto più difficile del previsto e carica di tensioni. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

