Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 novembre 2021

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 novembre 2021 - Tina ha sempre più difficoltà nel mantenere i suoi segreti. Agnese e Giuseppe sono sempre più insistenti e vogliono che la loro bambina racconti cosa è successo tra lei e Sandro. Intanto Salvatore scopre che Vittorio ha deciso di coprodurre il film e visto che il Conti si è esposto economicamente, spinge la sorella a raccontargli – e stavolta per intero – la verità. La cantante decide di presentarsi a casa del direttore, pronta a dirgli tutto. Salvo ha anche altri problemi da risolvere. Il barista confessa a Marcello i suoi dubbi su Anna e il Barbieri, con l'aiuto di Ludovica, organizza una serata affinché il suo amico e la Imbriani possano stare insieme. Gemma dà il meglio di sé alle selezioni per il posto di Venere vacante. Otterrà il lavoro? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 novembre 2021 - Roberto è in partenza per il salone nautico che si terrà dopo pochi giorni. Il Giordano è certo che Marina sarà la sua compagna di viaggio e il Ferri non vede l'ora di approfittare di questo momento per tornare in intimità con la sua ex compagna. Ma Marina disattenderà le sue aspettative. Per non dare alcun dispiacere a Fabrizio, la manager si dirà ancora incerta sul suo prossimo futuro. Partirà o non partirà? Intanto Silvia è sotto pressione. Michele sta facendo di tutto per riconquistarla e Giancarlo non molla la presa su di lei. La Graziani deve prendere una decisione e non può più aspettare. Intanto alla Terrazza è tutto pronto per il battesimo di Federico. Ma andrà tutto bene o Clara si troverà in difficoltà? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

