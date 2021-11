Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 novembre 2021 - Vittorio ha cominciato la ricerca della nuova Venere e Gemma si presenta alle selezioni. La ragazza vuole a tutti i costi ottenere il lavoro. Il Conti, sempre più sospettoso, chiede a Tina spiegazioni sulla demo che lei dice di aver registrato. La cantante non ha alcuna intenzione di dirgli quello che è davvero successo e con uno stratagemma, riesce ancora una volta a salvarsi. Ma Vittorio non è per nulla convinto che la sua amica sia sincera con lui e prega Beatrice di fare per lui delle ricerche nelle sale di registrazione. Intanto Don Saverio, ormai al corrente della verità, spinge Giuseppe a raccontare tutto ad Agnese. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 novembre 2021 - Michele sembra aver perdonato Silvia. Il Saviani desidera riconquistare e riconciliarsi con sua moglie ed è pronto a tutto pur di raggiungere questo suo obiettivo. Lo speaker metterà quindi da parte l'atteggiamento passivo mantenuto durante gli ultimi mesi. Riuscirà a convincere la Graziani a dargli un'altra opportunità? Intanto, mentre Rossella e Riccardo sono ormai molto intimi, Mattia dimostra sempre più la sua rabbia e la sua misoginia. Speranza prenderà invece coraggio per affrontare suo padre. Al suo fianco ci sono Guido, Mariella e anche Vittorio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

