Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 novembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 novembre 2021 - il gioco sporco di Giuseppe sta per essere scoperto. Agnese ha notato che nel libretto di risparmio della famiglia ci sono degli ammanchi. Insospettita da questa fastidiosa novità, vorrebbe affrontare di petto il marito ma – per evitare di accusarlo ingiustamente – tergiversa e cerca di essere prima sicura di quello che potrebbe essere successo. A beccare in flagrante l'Amato sarà Don Saverio. Il parroco sentirà Giuseppe parlare al telefono con Petra e comincerà a indagare. Gemma invece, saputo che al Paradiso c'è un posto di Venere vacante, vorrebbe partecipare alle selezioni mentre Vittorio, dopo aver sentito Anna cantare, la convoca nel suo ufficio insospettito. La Imbriani, dopo il colloquio con il Conti, correrà da Tina e Salvatore per informarli immediatamente di quanto successo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'1 al 5 novembre 2021

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 novembre 2021 - Mattia è sempre più pericoloso. Il ragazzo ha preso di mira Rossella e la ragazza potrebbe essere la sua prossima vittima. Per fortuna la Graziani verrà salvata in extremis da una persona che, mettendosi in mezzo, allontanerà il giovane criminale da lei ma ne aumenterà la frustrazione. Irene è felice di aver avuto una sorellina ma non può fare a meno di essere gelosa delle attenzioni che tutti le rivolgono. La bambina si sentirà messa da parte e trascurata, soprattutto da suo padre, con cui lei fatica a ricostruire un rapporto. Intanto Vittorio sembra finalmente essersi deciso a lasciarsi andare con Speranza. Ma qualcosa potrebbe fermarlo prima di fare il decisivo passo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 novembre 2021